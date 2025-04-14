Военный эксперт: США до гиперзвука еще «шагать и шагать»

Эпоха гиперзвукового оружия давно наступила, однако США до него еще «шагать и шагать». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, журналист Александр Артамонов. По его словам, у Штатов есть стереотип, что много денег — равно хорошая оборонная промышленность, однако это не так.

«Много денег — это еще не красота и не ум. У них (американцев — «Газета.Ru») никогда не было ума с точки зрения разработок. Сначала они брали ум у немцев, <…> потом стали качать мозги у советских специалистов. Но лучшая инженерная школа планеты была у нас, и она остается», — сказал Артамонов.

У США наблюдается провал по нескольким инновационным программам. Гиперзвук — одна из них, добавил эксперт.

В начале апреля издание Defense News сообщило, что американская армия планирует провести новое испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) в декабре этого года.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила увеличение оборонного бюджета страны до $1 трлн. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер сказал, что в мире «много плохих сил», поэтому и Штаты должны быть сильными. По его словам, больше денег на содержание армии ранее не выделял никто. На что могут потратить средства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пентагоне предложили разместить оружие в космосе.