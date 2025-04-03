США планируют испытать гиперзвуковое оружие в конце года

Американская армия планирует провести новое испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) в декабре этого года. Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на программного директора армии США по ракетам и космосу Фрэнка Лозано.

По его словам, американские военные прогнозируют, что первое подразделение, которое будет обеспечено гиперзвуковыми возможностями, начнет получать ракеты на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон в мае.

Подразделение, о котором идет речь, еще в 2021 году получило все оборудование для LRHW, за исключением самих ракет, которые ему обещали поставить осенью 2023 года. Но несколько прерванных испытательных мероприятий вынудили армию отложить свои планы по развертыванию комплекса.

В марте американский президент Дональд Трамп сообщил, что США собираются разработать и развернуть систему противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»). Она будет включать в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве.

Ранее в США сравнили американский и российский флоты.