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В ДНР российские военные уничтожили группу женщин — штурмовиков ВСУ

ТАСС: бойцы РФ уничтожили группу женщин — штурмовиков ВСУ под Красноармейском
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Alina Smutko/Reuters

Российские военные уничтожили группу украинских женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» под Красноармейском (украинское название — Покровск), который находится в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах РФ.

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин», — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего было ликвидировано около десяти человек. Они попали под удары российской артиллерии и беспилотников при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом был уничтожен и экипаж, пытавшийся доставить штурмовиков украинской армии на позиции, уточнил источник.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в настоящее время российские войска ведут ожесточенные бои в районе Красноармейска. Он заявил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают бойцов с Курского направления на Красноармейское и пытаются идти в контрнаступление.

Ранее военный рассказал о жестокости женщин в ВСУ.

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