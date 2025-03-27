ВСУ ударили по больнице в Запорожской области

Терапевтическое отделение больницы в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области повреждено при ударе украинской армии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.
«Около 17:00 вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по ГБУЗ «Каменско-Днепровская центральная районная больница», — рассказали в администрации округа.
По его информации, снаряд повредил крышу терапевтического отделения и взорвался возле котельной, из-за чего была выбита дверь в здание.
В результате удара никто не пострадал.
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Он также рассказал о повреждении административного здания и нескольких автомобилей в Шебекино.
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