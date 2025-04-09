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Российские военные продвинулись более чем на 2 км к Торскому

Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Торского и продвинулись более чем на 2 км
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе активных боевых действий прорвали оборону украинских войск у Торского в Донецкой народной республике и продвинулись более чем на 2 км к населенному пункту. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Нашим войскам удалось прорвать оборону противника северо-восточнее Торского и продвинуться более чем на 2 км к населенному пункту», — сказал он.

По словам Марочко, сейчас идет закрепление как на северных, так и на восточных окраинах Торского».

До этого украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что подразделениям Вооруженных сил России удалось продвинуться в Часовом Яре Донецкой народной республики.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины ВСУ пытаются удерживать продвижение российской армии в городе Часов Яр и окрестностях Дзержинска. Несмотря на оказываемое украинцами сопротивление, российские военные продолжают свое продвижение на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях, уточнил глава ДНР.

Ранее военный эксперт назвал причины удержания Часова Яра ВСУ.

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