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Бывшему замминистра обороны Иванову грозит новое уголовное дело

Mash: Тимуру Иванову грозит новое уголовное дело
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Аня Громова/«Газета.Ru»

Бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову грозит новое обвинение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Иванову грозит новое дело. Его знаменитый особняк из «Мастера и Маргариты» могли ремонтировать за счет военного подрядчика», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что особняк, в котором проживали Иванов и его бывшая жена Светлана Захарова, записан на 51-летнего водителя Станислава Кузнецова.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Иванов, курировавший в Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.

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