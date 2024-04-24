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Стало известно, на кого записан особняк, в котором жил замглавы обороны Иванов

Baza: владельцем особняка, где жил, замглавы обороны Иванов, оказался водитель

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Особняк, в котором проживали замминистра обороны Тимур Иванов и его бывшая жена Светлана Захарова, записан на 51-летнего водителя Станислава Кузнецова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Baza, Станислав Кузнецов рассказал, что работает водителем в семье Иванова уже 12 лет. При этом он работает именно со Светланой Захаровой и с самим Ивановым Кузнецов не контактировал.

Также, как передает Baza, особняк принадлежал компании «Дворянское гнездо». И именно Кузнецову, по документам, принадлежала компания.

Речь идет об особняке в Чистом переулке в Москве. Он фигурировал в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В здании сделали в 2019 году ремонт, после чего туда и заехал замминистра. Он занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк, которую построили в XIX веке.

Исследователи творчества Булгакова отмечали, что в подвале этого дома жил главный герой романа Мастер.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее сообщалось, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни Цакаева.

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