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Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны РФ Иванова из-за наличия гостайны

ТАСС: Мосгорсуд закрыл слушание дела Иванова из-за наличия гостайны
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Максим Блинов/РИА Новости

Мосгорсуд из-за наличия гостайны закрыл слушание дела бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

«Провести судебное заседание в закрытом режиме», — заявил судья.

Кроме того, Иванов не признал вину в растрате около 216 млн рублей при покупке двух паромов и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Второй фигурант Антон Филатов также отверг обвинения.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Тимура Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции.

Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.

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