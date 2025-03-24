Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны РФ Иванова из-за наличия гостайны

Мосгорсуд из-за наличия гостайны закрыл слушание дела бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

«Провести судебное заседание в закрытом режиме», — заявил судья.

Кроме того, Иванов не признал вину в растрате около 216 млн рублей при покупке двух паромов и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Второй фигурант Антон Филатов также отверг обвинения.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Тимура Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции.

Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.