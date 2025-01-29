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В деле Тимура Иванова нашли секретный документ

РБК: в уголовном деле Тимура Иванова появился документ с гостайной
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Илья Питалев/РИА Новости

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о растрате свыше 200 млн рублей при продаже паромов для Керченской переправы нашли документ, содержащий государственную тайну. Об этом пишет РБК.

О секретном документе стало известно на предварительном слушании по делу Иванова, которое состоялось в Хамовническом суде Москвы. В связи с этим судья Мария Сырова удовлетворила просьбу прокуратуры направить дело в Московский городской суд, отмечает издание.

По данным РБК, суд не давал стороне защиты ознакомиться с тремя томами уголовного дела.

23 января стало известно, что в ходе обыска в доме Иванова изъяли свыше 30 единиц огнестрельного оружия. В числе изъятого — охотничье и наградное.

Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1,185 млрд. Позднее было возбуждено второе дело — о хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более 200 млн рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов отправлял похищенные деньги на счета родителей и жен.

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Дело Тимура Иванова
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