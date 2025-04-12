Рогов заявил о продвижении российских войск к населенному пункту Комар

Рогов: ВС РФ взяли под контроль 13 кв. км в районе села Раздольное

Российские военные продвинулись к северу от села Раздольное. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись в ДНР от Раздольного на север и северо-запад по направлению к населенному пункту Комар, освободили порядка 13 кв. км», — сказал Рогов.

До этого военный эксперт Михаил Тимошенко, комментируя заявления западных аналитиков о том, что Россия планирует наступление на Сумы, сообщил, что Вооруженным силам России для подобной операции в Сумской области необходимо минимум четыре — пять бригад.

По его словам, речь идет о двадцати — двадцати пяти тысячах людей.

10 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Журавка в Сумской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровом.