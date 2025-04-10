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Российские войска взяли под контроль один населенный пункт в Сумской области

МО РФ: ВС РФ взяли под контроль Журавку в Сумской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Журавка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что российские военные также нанесли поражение механизированной, танковой, трем десантно-штурмовым бригадам и бригаде территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня.

Также боестолкновения шли в районах Беловодов, Варачино, Владимировки, Водолаги, Журавки, Локни, Марьино, Мирополье, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области.

До этого телеканал CNN со ссылкой на сообщения украинских офицеров и Генштаба Украины сообщал, что российская армия ведет наступление по всей линии фронта в зоне спецоперации.

Отмечается, что российские войска в последние 10 дней активизировались в районе Покровска. Они усиливают позиции и перебрасывают технику для будущих наступлений.

Ранее Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область.

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