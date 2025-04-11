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Военный эксперт раскрыл, сколько войск необходимо для наступления на Сумы

Военэксперт Тимошенко: для наступления на Сумы необходимо минимум четыре бригады
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженным силам России для наступательных действий в Сумской области необходимо минимум четыре — пять бригад. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал военный эксперт Михаил Тимошенко, комментируя заявления западных аналитиков о том, что Москва якобы планирует взять под контроль город Сумы.

«Речь идет о двадцати — двадцати пяти тысячах людей. Это очень приблизительно, поскольку мы не знаем численности группировки противника. Она у них постоянно меняется. ВСУ находятся в более удобном положении, поскольку осуществляют переброску войск по внутреннему радиусу, а нам приходится обходить снаружи», — отметил Тимошенко.

При этом, как считает эксперт, наступление в Сумской области напрашивается уже давно.

Накануне аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия, вероятно, попытается сформировать демилитаризированную зону на территории Сумской области и наступать на административный центр, чтобы выдвинуть дальнейшие территориальные претензии на переговорах.

До этого главком ВСУ Александр Сырский говорил, что ВС РФ начали новое наступление на территории Сумской и Харьковской областей. По оценке военного, Россия стремится создать на территории этих регионов, а также в Черниговской области, так называемую «буферную зону».

Ранее полковник заявил о попытках ВСУ реализовать «курский сценарий» в других регионах России.

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