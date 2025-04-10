ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровом

Кимаковский: ВСУ оказались в мешке между Дзержинском и Димитровым в ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в мешке между Дзержинском (украинское название — Торецк) и Димитровым (украинский Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Соловьев Live.

По словам Кимаковского, на этом направлении идут ожесточенные бои. Продвижение российских войск фиксируется в районе населенных пунктов Калиново и Тарасовка.

«Там, скажем так, такой мешок образовался между Торецком и Димитровым, и сейчас наши ребята фактически с юга выдавливают противника на север, к трассе Мирноград или Димитров — Константиновка», — рассказал советник.

4 апреля в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российским военным удалось взять под контроль шесть населенных пунктов в ДНР. По данным ведомства, войска Вооруженных сил (ВС) РФ вошли в Розовку и Успеновку. Кроме того, в этом регионе под контроль взяты Пантелеймоновка, Запорожье, Разлив и Веселое.

Подразделения группировки войск «Днепр» удалось вытолкнуть противника из населенных пунктов Щербаки и Лобковое в Запорожской области, добавили в министерстве обороны.

Ранее в ДНР засняли на видео схватку российских солдат с колумбийскими наемниками.