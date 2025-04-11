Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

«В селе Никольское Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль — выбито лобовое стекло и посечен кузов. В поселке Ракитное от удара беспилотника по территории предприятия повреждены два легковых автомобиля», — написал он.

По словам губернатора, в селе Муром повреждения получило остекление частного домовладения. В селе Графовка повреждения получили два автомобиля. Кроме того, один из дронов атаковал автомобиль и повредил линию электропередачи в селе Байцуры.

Также Гладков рассказал, что в селе Грузское с БПЛА сбросили два взрывных устройства.

До этого губернатор сообщил, что украинские военнослужащие с помощью 78 беспилотников и 23 боеприпасов нанесли удары по девяти районам Белгородской области за прошедшие сутки.

Накануне Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали сразу четыре района Белгородской области.

Также глава региона сообщил, что в поселке Красная Яруга Белгородской области семейная пара пострадала от удара украинского FPV-дрона по автомобилю. Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, тогда как его супруга — слепые осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости.

Ранее ВСУ ударили по старинному храму в Горловке.