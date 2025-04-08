Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семейная пара пострадала от удара дрона по автомобилю в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области супруги пострадали от удара дрона по автомобилю
close
Alina Smutko/Reuters

Семейная пара пострадала от удара FPV-дрона по автомобилю в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, а его супруга — слепые осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости», — написал глава Белгородской области.

Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Краснояружскую Центральную районную больницу. После их привезут в Белгород, чтобы продолжить лечение в местной больнице. Автомобиль супругов, как уточняется, получил повреждения.

Гладков отметил, что пара пострадала по причине несоблюдения рекомендации выехать из поселка в безопасное место.

8 апреля сообщалось, что в селе Мешковое Шебекинского округа работающий в поле трактор подорвался на мине. Управлявший техникой мужчина получил ранение. Мужчина сам обратился в местную амбулаторию за первой помощью, позже его доставили в медучреждение Белгорода. Трактор полностью уничтожен огнем. Как отметил глава региона, предприятие, на котором работал тракторист, нарушило регламент безопасности работ на приграничной территории.

Ранее военный эксперт рассказал, почему Зеленский не доехал до границы с Белгородской областью.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами