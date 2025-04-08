Семейная пара пострадала от удара дрона по автомобилю в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области супруги пострадали от удара дрона по автомобилю

Семейная пара пострадала от удара FPV-дрона по автомобилю в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, а его супруга — слепые осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости», — написал глава Белгородской области.

Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Краснояружскую Центральную районную больницу. После их привезут в Белгород, чтобы продолжить лечение в местной больнице. Автомобиль супругов, как уточняется, получил повреждения.

Гладков отметил, что пара пострадала по причине несоблюдения рекомендации выехать из поселка в безопасное место.

8 апреля сообщалось, что в селе Мешковое Шебекинского округа работающий в поле трактор подорвался на мине. Управлявший техникой мужчина получил ранение. Мужчина сам обратился в местную амбулаторию за первой помощью, позже его доставили в медучреждение Белгорода. Трактор полностью уничтожен огнем. Как отметил глава региона, предприятие, на котором работал тракторист, нарушило регламент безопасности работ на приграничной территории.

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