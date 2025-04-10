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ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские военные атаковали четыре района региона.

В селе Илек-Кошары Ракитянского района на территории сельхозпредприятия от удара дрона поврежден легковой автомобиль. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка выбиты окна и посечен фасад склада после прилета снаряда. В селе Белянка дрон сдетонировал о землю. При обстреле села Новое Волоконовского района повреждена надворная постройка. В хуторе Рябики Валуйского округа БПЛА атаковал территорию сельхозпредприятия.

Глава региона отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

До этого Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадал водитель. Пострадавшего доставили в Борисовскую районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно, добавил Гладков.

Ранее полковник заявил о попытках ВСУ реализовать «курский сценарий» в других регионах России.

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