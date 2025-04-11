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ВСУ ударили по старинному храму в Горловке

Приходько: ВСУ нанесли удар с «Бабы-Яги» по Свято-Покровскому храму в Горловке
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские войска нанесли удар с беспилотника по территории старинного Свято-Покровского храма в Никитовском районе Горловки, построенного в XIX веке, святыня не пострадала. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Минувшей ночью украинские нацисты совершили сброс взрывоопасного предмета с Бабы-Яги на территорию старинного (постройки XIX века) Свято-Покровского храма в поселке Зайцево (Никитовский район Горловки)», — написал глава города.

Мэр добавил, что снаряд не сдетонировал и пострадавших в результате украинской атаки не было. Приходько указал также и на кощунственный характер атаки Вооруженных сил Украины, отметив, что «в преддверии Вербного Воскресенья они беснуются, атакуя святыни».

25 марта беспилотник ВСУ повредил купол храма Казанской иконы Божией Матери в селе Казинка Валуйского округа Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что при этой атаке никто не пострадал. Губернатор также рассказал о повреждении административного здания и нескольких автомобилей в Шебекино.

До этого украинские военные разрушили и разграбили Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное в Курской области. Судя по предоставленным кадрам, здание храма было повреждено, а со стен пропали иконы.

Ранее сообщалось, что ВСУ выстрелили в монаха в первые дни атаки на Курскую область.

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