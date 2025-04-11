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Губернатор рассказал об отражении массированной атаки БПЛА на Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 75 беспилотников по Белгородской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью 78 беспилотников и 23 боеприпасов нанесли удары по девяти районам Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе по селам Стригуны и Цаповка совершены атаки двух беспилотников. В результате атаки дрона на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка ранен мирный житель», — заявил он.

По словам губернатора, пострадавшему оказали всю необходимую помощь. Помимо этого, было повреждено транспортное средство.

Гладков отметил, что Шебекинский округ был атакован 40 дронами. Повреждения получили складское и службеное помещения, частный дом и легковой автомобиль. По Валуйскому округу выпущено 15 БПЛА, из-за чего были повреждены два трактора, легковой автомобиль, ангар и линия электропередачи.

В Белгородском районе ВСУ атаковали частный дом, всего было выпущено 8 дронов. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам солдаты украинской армии выпустили пять боеприпасов и четыре беспилотника, повреждена надворная постройка. В Краснояружском районе нанесены удары с применением четырех боеприпасов и семи беспилотников, пострадавших и повреждений нет.

По Грайворонскому округу, Корочанскому и Ракитянскому районам выпущено 14 снарядов и два БПЛА.

Ранее ВС России уничтожили несколько беспилотников над двумя российскими регионами.

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