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Богомаз сообщил о тысячах атак ВСУ на Брянскую область с начала года

Богомаз: более 3,5 тысячи атак совершили ВСУ с начала года по Брянской области
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Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 3,5 тысячи атак по региону с начала года.

«С начала текущего года киевским режимом было совершено более 3,5 тысячи атак», — написал он.

По его словам, Брянская область живет и работает в непростых условиях, особенно в приграничных районах.

Также губернатор Брянской области сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли энергетический объект «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». По его словам, без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе. В настоящее время подача электроснабжения остановлена.

Накануне Богомаз сообщал, что украинский дрон атаковал автомобиль в Брянской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая полугодовалого ребенка.

Ранее БПЛА ВСУ атаковал сельхозпредприятие в Севском районе Брянской области.

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