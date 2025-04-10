При атаке ВСУ на авто в Брянской области пострадали четыре человека

В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадали 4 человека, включая ребенка

Украинский дрон атаковал автомобиль в Брянской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая полугодовалого ребенка. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Украинские военные целенаправленно при помощи дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района, заявил губернатор.

Всех пострадавших оперативно доставили в районную больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Губернатор пожелал скорейшего выздоровления и добавил, что им окажут всю необходимую помощь.

10 апреля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в Белгородской области. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадал водитель — его госпитализировали в районную больницу.

До этого БПЛА ВСУ атаковал сельхозпредприятие в Севском районе Брянской области.

Ранее полковник заявил о попытках ВСУ реализовать «курский сценарий» в других регионах России.