ВСУ ударили по энергообъекту в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ нанесли удар по энергообъекту в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли энергетический объект «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

«Из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии», — отметил глава региона.

По его словам, без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе. В настоящее время подача электроснабжения остановлена.

Министерство обороны России ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины уничтожили электроподстанцию в Курской области. Она подверглась обстрелу со стороны ВСУ утром в четверг, 10 апреля. При разрушении электроподстанции оказалась отключена высоковольтная линия электропередачи, без света остались местные жители.

Также сообщалось, что в Брянской области из-за атаки дронов ВСУ выведена из строя высоковольтная линия электропередачи.

Ранее стало известно, что в деревне Московской области из-за падения БПЛА повреждены ЛЭП и выгорело поле.