В Белоруссии опровергли планы по нападению на соседние страны

В Белоруссии назвали инсинуациями заявления о планах нападения на соседние страны

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко назвал инсинуациями заявления о якобы имеющихся планах нападения на соседние государства. Его слова приводит ТАСС.

«Все те инсинуации, которые сегодня очень масштабно пропагандируются в интернете, о том, что мы готовы напасть на соседние страны, — это не что иное, как просто пропаганда», — заявил он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил подготовку к масштабным совместным белорусско-российским военным учениям «Запад-2025», запланированным на осень текущего года. Глава государства заявил о подписании соответствующей директивы, отметив необходимость организации и проведения маневров на белорусской территории.

По его словам, решение о проведении учений было принято совместно с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на текущую военную ситуацию.

10 апреля стало известно, что военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag отрабатывают сценарий нападения России на страны военного блока.

Ранее Лукашенко заявил, что торговая война может перерасти в военное противостояние.