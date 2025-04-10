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НАТО проводит учения со сценарием «нападения России»

DPA: ВВС НАТО в рамках учений Ramstein Flag отрабатывают сценарий нападения РФ
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Global Look Press

Военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag отрабатывают сценарий нападения России на страны военного блока. Об этом пишет немецкое агентство DPA.

Отмечается, что в учениях будет задействовано 90 самолетов, а также беспилотники и вертолеты. Учения проходят с 31 марта, силы альянса уже провели маневры по отражению воздушных атак и ликвидации систем ПВО противника.

Теперь силы НАТО у побережья Нидерландов отработают «возможности поддержки сухопутных сил при чрезвычайной ситуации в ходе обороны против вторгшегося противника». Как сообщает DPA, речь идет о сценарии нападения России. Маневры являются сигналом для Москвы, говорится в тексте.

Мы надеемся, что подобные учения будут сдерживать противника», — заявил агентству командующий ВВС альянса, генерал США Джеймса Хекера.

До этого сообщалось, что немецкий бундесвер проведет в сентябре массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». В учениях также будут задействованы солдаты стран НАТО, всего готовиться к «российскому нападению» могут до 800 тысяч военных.

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