Лукашенко заявил, что торговая война может перерасти в военное противостояние

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что торговая и экономическая война может перерасти в военное противостояние. Заявление он сделал во время интервью телерадиокомпании «Мир».

«Идет торговая, экономическая война, она, не дай бог, конечно, может перерасти в военное противостояние», — заявил он.

По его словам, «конфликтность эта растет и будет расти, потому что это продолжение дипломатических, политических и экономических войн и противоречий».

Лукашенко ранее заявил, что решение президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин выглядит нелогичным с экономической точки зрения. Он обратил внимание на то, что глава Белого дома уже заявил, что готов вести переговоры, в частности с Китаем, чтобы заключить сделку по тарифам. По его словам, Трамп подумал о том, что «резковато взял».

Ранее Путин поделился с Лукашенко подробностями своего разговора с Трампом.