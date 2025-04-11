На Украине заявили о прорыве обороны ВСУ в Донбассе

Подразделения Вооруженных сил России прорвали оборону украинской армии на Лиманском направлении в ДНР. Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

«В начале апреля россиянам удалось «проломить» украинскую оборону на Лиманском направлении. Здесь еще в конце 2024 года они создали небольшой плацдарм на западном берегу реки Жеребец, а сейчас расширили его», — пишут журналисты.

Аналитики полагают, что это позволит российским военным нарушить логистику ВСУ в районе Славянска, Северска и Серебрянского лесничества.

10 апреля телеканал CNN сообщил, что российская армия ведет наступление по всей линии фронта в зоне спецоперации. По данным генштаба ВСУ, в марте количество боестолкновений составляло около 140 в день. Но сейчас эта цифра увеличилась примерно до 180 в день.

Отмечалось, что ВС РФ добились успехов в Луганской области к северу от Лимана.

В конце марта глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что темпы продвижения войск РФ в Донбассе меняются исходя из обстановки, но «абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли».

Ранее в Харьковской области заявили о стягивании в регион украинских войск.