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В Харьковской области заявили о стягивании в регион украинских войск

Ганчев: ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше бойцов и наемников
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в Харьковскую область все больше бойцов и наемников. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Он также сказал, что местные жители не могут не замечать этого.

«Нынешние власти в Харькове заявляют об увеличении ударов по выявленным в городе и районе пунктам дислокации личного состава и военным объектам», — продолжил чиновник.

Вместе с тем он заявил, что жители области видят, как ВСУ обстреливают подконтрольную российской армии территорию региона. Они стараются противостоять Вооруженным силам Украины и помогают бойцам ВС РФ добывать информацию о местах расположения украинских войск, отметил Ганчев.

2 апреля сообщалось, что бойцы подразделений ВСУ сбежали из Новой Кругляковки в Харьковской области после трехдневного боя.

27 марта Ганчев рассказал, что российские войска пресекают контратаки ВСУ на Харьковском направлении. По его словам, фронт на этом направлении «уверенно движется».

Ранее российские войска поразили военную часть ВСУ в Харькове.

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