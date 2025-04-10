На Западе заявили, что армия РФ наступает по всему фронту

Российская армия ведет наступление по всей линии фронта в зоне спецоперации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщения украинских офицеров и Генштаба Украины.

Отмечается, что российские войска в последние 10 дней активизировались в районе Покровска. Они усиливают позиции и перебрасывают технику для будущих наступлений.

Основные усилия ВС РФ могут быть направлены не на сам Покровск, так как город хорошо укреплен, а на населенные пункты рядом, например, Новопавловку. Телеканал со ссылкой на представителей Днепропетровской области сообщил, что местные жители Новопавловки начали эвакуироваться.

Также ВС РФ добились успехов в Луганской области к северу от Лимана.

По данным Генштаба ВСУ, в марте количество боестолкновений составляло около 140 в день. Но сейчас эта цифра увеличилась примерно до 180 в день.

До этого Telegram-канал «Рыбарь» опубликовал карту продвижения ВС РФ в Курской области.

Как отмечает канал, с начала апреля активные бои ведутся на двух участках. Речь идет о рубеже Журавка — Басовка в Сумской области и окрестностях Олешни — Гуево в Курской области.

Ранее Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область.