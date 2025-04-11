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Великобритания выделит Украине военную помощь

Daily Mail: Британия выделит Украине военную помощь в размере £450 млн
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Henry Nicholls/Reuters

Великобритания выделит Украине военную помощь в размере £450 млн (свыше $585 млн), в рамках которой предоставят сотни тысяч дронов. Об этом пишет Daily Mail.

«Великобритания построит сотни тысяч беспилотников для отправки на украинскую линию фронта в рамках пакета помощи стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов», — говорится в публикации.

Накануне стало известно, что около шести государств из широкой международной коалиции, рассматривающих возможность предоставления военной помощи Украине, выразили готовность направить на ее территорию свои войска. В число этих стран входят Великобритания, Франция и несколько государств Прибалтики. Остальные усомнились в реалистичности миссии без поддержки со стороны США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

3 апреля агентство Reuters со ссылкой на финского президента Александера Стубба писало, что «коалиция желающих» помочь Украине приняла решение, что один из европейских лидеров проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, сделать это должен представитель Франции или Великобритании.

Ранее Рогов сравнил план «коалиции желающих» с действиями шайки хулиганов.

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