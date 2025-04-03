План «коалиции желающих» по проведению переговоров кого-то из европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным напоминает действия шайки мелких хулиганов. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Это похоже на поведение подворотней гопоты из темных переулков», — отметил он.

Рогов рассказал, что когда «шайка пытается провоцировать кого-то сильного», то направляет для этого кого-то из «шкетов», чтобы добиться ответных действий, а затем «всей шайкой напасть на добропорядочного гражданина».

«Этот добропорядочный гражданин — Россия — может и в одиночку дать всей этой ээсовско-британской гопоте по ушам», — подчеркнул Рогов.

Незадолго до этого сообщалось, что «коалиция желающих» помочь Украине приняла решение, что один из европейских лидеров проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По словам финского президента Александра Стубба, говорить с Путиным должна Франция или Великобритания.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с «узким кругом стран» по контингенту на Украине.