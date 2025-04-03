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Союзники Украины решили, что один из европейских лидеров проведет переговоры с Путиным

«Коалиция желающих» решила, что один из европейских лидеров поговорит с Путиным
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Global Look Press

«Коалиция желающих» помочь Украине приняла решение, что один из европейских лидеров проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на финского президента Александра Стубба.

1 апреля финский президент на пресс-конференции в Лондоне сообщал, что европейские страны начали обсуждать возможность возобновления контактов с Россией.

Он рассказал, что обсуждение началось во время саммита «коалиции желающих» 27 марта в Париже. В частности, лидеры стран Евросоюза поговорили о налаживании контактов с Владимиром Путиным.

«Коалиция желающих» ранее определила несколько направлений работы: продолжение поддержки украинской армии, создание новых сил, которые можно было бы развернуть на территории Украины в качестве дополнительной гарантии безопасности.

Кроме того, коалиция выступает за наращивание оборонных возможностей Европы. В марте Европейская комиссия предложила новый план по мобилизации до €800 млрд новых инвестиций в оборону.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с «узким кругом стран» по контингенту на Украине.

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