Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили российские паспорта

Кулемзин: первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили паспорта РФ
close
РИА Новости

Первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили российские паспорта. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«Сегодня жители освобожденной Красногоровки пополнили ряды граждан Российской Федерации. Первые паспорта России получили четыре человека», — написал он.

Кулемзин добавил, что на следующей неделе еще 10 жителей Красногоровки получат новые паспорта и станут гражданами РФ уже по документам. Глава ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что почти все гражданское население подконтрольного российским войскам города Красногоровки эвакуировано.

10 сентября Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Галицыновку, Водяное, Красногоровку и Григоровку.

Недавно сообщалось, что российские бойцы нашли в Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, которую военнослужащие ВСУ украли из местного храма.

Ранее российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться в плен под Красногоровкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами