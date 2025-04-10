Первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили российские паспорта. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«Сегодня жители освобожденной Красногоровки пополнили ряды граждан Российской Федерации. Первые паспорта России получили четыре человека», — написал он.

Кулемзин добавил, что на следующей неделе еще 10 жителей Красногоровки получат новые паспорта и станут гражданами РФ уже по документам. Глава ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что почти все гражданское население подконтрольного российским войскам города Красногоровки эвакуировано.

10 сентября Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Галицыновку, Водяное, Красногоровку и Григоровку.

Недавно сообщалось, что российские бойцы нашли в Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, которую военнослужащие ВСУ украли из местного храма.

Ранее российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться в плен под Красногоровкой.