В ДНР нашли тайник ВСУ с украденными церковными ценностями

Российские бойцы нашли в Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, которую военнослужащие ВСУ украли из местного храма. Об этом сообщил РИА Новости представитель группировки войск «Юг» с позывным «Полтава».

«Там разрушенное здание было. Камни. Но камни, было видно, что они не от взрыва, а именно уложены были. Мы их аккуратно… Где-то в течение недели мы это все раскопали», — рассказал военный.

В схроне были иконы, чаши для причастия, кресты, кадило, митры, венцы, крестильный ящик, дароносица, а также Евангелие. «Полтава» заявил, что в схроне были ценности, которые ВСУ украли из храмов Московского патриархата. Вместе с утварью в тайнике нашли украинский паспорт.

Российский военный отметил, что подобный схрон нашли впервые. Обычно в тайниках находят боеприпасы, оружие.

До этого в Запорожской области военнослужащие Росгвардии нашли схрон с боеприпасами и оружием производства стран НАТО. В замаскированном под мусор тайнике находилось порядка 40 артиллерийских снарядов калибра 152 мм, более 300 патронов различного калибра, а также гранаты с детонаторами и два натовских противотанковых гранатомета. Специалисты инженерно-технического подразделения Росгвардии уничтожили этот арсенал.

Ранее под Авдеевкой нашли тайник ВСУ с иностранным вооружением.