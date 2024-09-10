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Российские войска заняли еще четыре населенных пункта в зоне СВО

МО: ВС России освободили Галицыновку, Водяное, Красногоровку и Григоровку в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль Галицыновку, Водяное, Красногоровку и Григоровку в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Войска группировки «Центр» нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Гродовка, Петровка, Михайловка и Селидово ДНР, потери противника составили до 515 военнослужащих. Их усилиями также была освобождена Галицыновка.

Водяное взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток». Красногоровку и Григоровку освободили военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск. Они также уничтожили до 715 военнослужащих противника, 15 автомобилей ВСУ и британскую гаубицу L-119.

Незадолго до этого российские подразделения освободили в Донецкой народной республике село Калиново. Потери в живой силе и технике понесли украинские подразделения 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны.

Ранее ВС России взяли под контроль Константиновку в ДНР.

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