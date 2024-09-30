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Российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться в плен под Красногоровкой

МО: ВС России вынудили сдаться в плен солдат ВСУ, оборонявшихся у Красногоровки

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные вынудили сдаться в плен украинских солдат, оборонявших опорный пункт в районе Красногоровки на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, штурмовые подразделения пятой отдельной бригады имени первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко «Южной» группировки войск, несмотря на попытки контратак, в ходе практических действий оперативно реагировали на любое внезапное изменение ситуации и вынудили сдаться в плен военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявших опорный пункт.

Согласно опубликованному Минобороны видео, по позициям ВСУ велся интенсивный артиллерийский огонь, корректируемый с помощью беспилотников. В какой-то момент украинские военные прекратили сопротивление, выкинули из окопа белый флаг, оставили оружие и сбросили экипировку, после чего сдались в плен.

26 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о тяжелом положении на Красноармейском (Покровском) направлении.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что Вооруженные силы РФ постепенно продвигаются в ДНР и могут взять под свой контроль такие города, как Покровск и Часов Яр, что создаст предпосылки для полного освобождения региона от украинских войск.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область.

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