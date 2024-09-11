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Почти все население Красногоровки эвакуировано

Пушилин заявил, что из Красногоровки вывезли почти все население

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Александр Сухов/РИА Новости

Почти все гражданское население подконтрольного российским войскам города Красногоровка в ДНР эвакуировано. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Если сейчас мы можем говорить, что практически все гражданское население выведено из города, это создает для нас тоже определенные элементы ответственности», — сказал Пушилин.

По его словам, гражданам «нужно давать ориентиры» — как будут восстанавливаться разрушенные населенные пункты.

9 сентября сообщалось, что украинские войска покинули позиции в городе.

10 сентября Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Галицыновку, Водяное, Красногоровку и Григоровку.

По словам главы Совбеза Сергея Шойгу, за август и первую неделю сентября российская сторона взяла под контроль почти тысячу квадратных километров Донбасса.

Ранее в приграничье Сумской области объявили обязательную эвакуацию.

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