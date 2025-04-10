В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 420 военных в Курской области

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 420 военных. Об этом говорится в официальной ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, противник лишился в курском приграничье двух боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и четырех минометов, а также двух пунктов управления БпЛА.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 73,4 тыс. военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2,2 тыс. боевых бронированных машин, 2,6 тыс. автомобилей, 501 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

8 апреля Telegram-канал «Архангел спецназа» писал, что ВС РФ совершили рывок в районе села Гуево в Курской области у границы с Украиной. Автор канала отметил, что российские военные смогли закрепиться на местности вокруг Гуево и теперь планируют двигаться дальше. Кроме того, поступает информация об успехе ВС РФ к северу от села Горналь.

Ранее стало известно о тайных тропах россиян в Курской области.