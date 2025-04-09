Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском военкомате раскрыли размер штрафа для уклонистов

Военкомат Пензы: в среднем штраф для уклонистов составляет 90 тысяч рублей
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Средний размер штрафа для уклонистов от службы в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ составляет 90 тысяч рублей. Об этом начальник отдела по учету призывников Пензы Никита Козлов рассказал местному изданию «Пенза Информ».

Он отметил, что наказание в виде лишения свободы в последние годы не назначалось.

До этого сообщалось, что в период весеннего призыва на срочную службу в России, который продлится с 1 апреля по 15 июля, планируется призвать 160 тыс. человек. Как писало издание РБК, срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек. После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

2 апреля президент России Владимир Путин подписал поручение об особом порядке призыва выпускников колледжей. Выпускникам колледжей, освоившим образовательные программы среднего профессионального образования, будет предоставлена возможность служить с сохранением их компетенций — а также с обеспечением их связи с работодателем.

Ранее Глеб Калюжный заявил, что пойдет служить в армию после съемок фильма в Донбассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами