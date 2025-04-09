В российском военкомате раскрыли размер штрафа для уклонистов

Средний размер штрафа для уклонистов от службы в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ составляет 90 тысяч рублей. Об этом начальник отдела по учету призывников Пензы Никита Козлов рассказал местному изданию «Пенза Информ».

Он отметил, что наказание в виде лишения свободы в последние годы не назначалось.

До этого сообщалось, что в период весеннего призыва на срочную службу в России, который продлится с 1 апреля по 15 июля, планируется призвать 160 тыс. человек. Как писало издание РБК, срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек. После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

2 апреля президент России Владимир Путин подписал поручение об особом порядке призыва выпускников колледжей. Выпускникам колледжей, освоившим образовательные программы среднего профессионального образования, будет предоставлена возможность служить с сохранением их компетенций — а также с обеспечением их связи с работодателем.

Ранее Глеб Калюжный заявил, что пойдет служить в армию после съемок фильма в Донбассе.