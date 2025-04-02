Путин дал поручение в области призыва на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал поручение об особом порядке призыва выпускников колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги заседания Совета при президенте по науке и образованию.

В частности, выпускникам колледжей, освоившим образовательные программы среднего профессионального образования, будет предоставлена возможность служить с сохранением их компетенций — а также с обеспечением их связи с работодателем.

Поручение было направлено Правительству России совместно с Минобороны и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию»». За ними остается право на внесение изменений. Поручение должно быть исполнено к 1 июля 2026 года.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве.

Новые нормы предусматривают призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Кампания продлится с 1 апреля по 15 июля. Президент поручил федеральному правительству, региональным властям и призывным комиссиям обеспечить проведение призывных мероприятий в полном соответствии с действующими нормами и регламентами.

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