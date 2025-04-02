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Путин дал поручение в области призыва на военную службу

Путин поручил ввести предложения об особом порядке призыва выпускников колледжей
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал поручение об особом порядке призыва выпускников колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги заседания Совета при президенте по науке и образованию.

В частности, выпускникам колледжей, освоившим образовательные программы среднего профессионального образования, будет предоставлена возможность служить с сохранением их компетенций — а также с обеспечением их связи с работодателем.

Поручение было направлено Правительству России совместно с Минобороны и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию»». За ними остается право на внесение изменений. Поручение должно быть исполнено к 1 июля 2026 года.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве.

Новые нормы предусматривают призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Кампания продлится с 1 апреля по 15 июля. Президент поручил федеральному правительству, региональным властям и призывным комиссиям обеспечить проведение призывных мероприятий в полном соответствии с действующими нормами и регламентами.

Ранее Глеб Калюжный заявил, что пойдет служить в армию после съемок фильма в Донбассе.

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