Глеб Калюжный пойдет служить в армию после съемок фильма в Донбассе

Актер Глеб Калюжный может пойти служить в армию уже в мае 2025 года

Актер Глеб Калюжный получил отсрочку от службы в армии на фоне очной учебы в университете и съемок в патриотических проектах. Об этом сообщает Mash.

Источник из окружения Калюжного сообщил Telegram-каналу, что 26-летний звезда «Вампиров средней полосы» планирует приехать в военкомат не раньше мая — после сдачи весенней сессии и окончания съемок фильма в Донбассе о бойце-добровольце, освобождающем Мариуполь.

Мать артиста Наталья подтвердила изданию Super.ru, что сын планирует пойти в армию в этот призыв.

«Не знаю, когда точно, наверное, в мае. Он не может [попасть] в какие-то конкретные войска, как распределят, так и пойдет», — заявила родительница.

6 марта Калюжный, известный по ролям в трех десятках фильмов, вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии.

Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. Ему грозило до двух лет колонии.

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