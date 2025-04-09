РИА Новости: в курском Гуево присутствовали англоязычные и польские наемники

В Гуево Курской области до освобождения находились англоязычные и польские наемники. Об этом РИА Новости сообщил офицер группировки войск «Север» ВС России.

«Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах», — сказал он.

До этого стало известно, что в селе Гуево российским военным противостояли элитные подразделения украинской армии — Силы специальных операций (ССО).

8 апреля Минобороны России заявило об освобождении Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы.

Журналисты РИА Новости со ссылкой на неназванного офицера группировки войск «Север» писали, что российские бойцы зачистили каждое здание в населенном пункте в поисках военных Вооруженных сил Украины и растяжек. В некоторых домах солдаты ВС РФ находили прячущихся мирных жителей. При необходимости они оказывали гражданам помощь или вывозили их в безопасные места.

По данным ТАСС, сейчас под контролем ВСУ остаются лишь два населенных пункта в Курской области: хутор Олешня и село Горналь.

Ранее в администрации Курской области заявили о приближении полного разгрома украинских формирований.