В Северной Осетии отразили атаку беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет. Об этом заявил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Меняйло подчеркнул, что в регионе все еще действует режим беспилотной опасности.

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был введен в Северной Осетии ночью 9 апреля приблизительно в 4:14 мск.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на регион.

Накануне Минобороны сообщило, что российские системы ПВО в течение двух часов ликвидировали 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами России и морской зоной. По данным ведомства, с 19:20 до 21:15 мск 8 апреля были уничтожены четыре дрона над Черным морем у Крыма, два — в Воронежской области, два — в Пензенской и еще два — над самим Крымом.

Ранее украинские БПЛА атаковали населенные пункты Белгородской области.