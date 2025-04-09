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Над Таганрогом прозвучало несколько взрывов

SHOT: над Таганрогом произошло от трех до семи взрывов
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Efrem Lukatsky/AP

Над Таганрогом Ростовской области произошла серия взрывов. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, над городом прозвучало от трех до семи взрывов. В небе были видны яркие вспышки. Беспилотные летательные аппараты, предположительно, направлялись в сторону порта.

Официальной информации о происшедшем пока не поступало.

8 апреля сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали четыре района в Белгородской области.

В тот же день в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что системы противовоздушной обороны в течение двух часов ликвидировали 10 беспилотников Вооруженных сил Украины над тремя регионами РФ и морской зоной.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский распорядился о максимальном увеличении производства дронов.

Ранее в ВС РФ придумали новый способ защиты от дронов.

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