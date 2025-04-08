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В освобожденном Гуево началась эвакуация мирных граждан

ТАСС: российские военные приступили к эвакуации мирных жителей из Гуево
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские бойцы приступили к эвакуации мирных граждан из села Гуево в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира одного из полков в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Апостол».

«В настоящее время населенный пункт <...> контролируется [военными] ВС РФ, которые в том числе занимаются эвакуацией мирных граждан», — рассказал источник агентства.

8 апреля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны освободили село Гуево в Курской области от украинских солдат. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север».

Впоследствии журналисты РИА Новости со ссылкой на неназванного офицера группировки войск «Север» написали, что российские бойцы зачистили каждое здание в населенном пункте в поисках военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и растяжек. По словам мужчины, в некоторых домах солдаты ВС РФ находили прячущихся мирных жителей. При необходимости они оказывали гражданам помощь или вывозили их в безопасные места.

По данным ТАСС, сейчас под контролем ВСУ остаются лишь два населенных пункта в Курской области. Речь идет о хуторе Олешня и селе Горналь, уточнил источник агентства в российских силовых структурах.

Ранее пенсионерка из Курской области рассказала, как восемь месяцев жила в оккупации.

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