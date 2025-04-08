Минобороны: ВС России приступили к зачистке курского села Гуево от остатков ВСУ

Подразделения Вооруженных сил России начали зачистку курского села Гуево от остатков живой силы ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Зайдя в населенный пункт, российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций», — заявили в ведомстве.

Незадолго до этого офицер группировки войск «Север» сообщил РИА Новости, что российские военные проводят зачистку от ВСУ этого населенного пункта.

Днем 8 апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы.

Утром 8 апреля Telegram-канал «Северный ветер» написал, что российские бойцы приступили к штурму двух последних населенных пунктов в Курской области, которые все еще находятся под контролем ВСУ, — Олешни и Горналь.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.