В селе Мартыновка Курской области местная жительница, которой 72 года, собирала и пила дождевую воду во время оккупации Вооруженных сил Украины. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, во время дождей она ставила везде ведра. После она процеживала собранную воду и разливала в банки. Женщина добавила, что на дождевой воде даже варила суп.

Пенсионерка отметила, что из-за отсутствия воды в населенном пункте все восемь месяцев оккупации у нее не получалось помыться. Из-за этого у нее начали выпадать волосы, заявила она.

Также женщина рассказывала, что украинский солдат, участвовавший в оккупации Курской области, вырвал у нее зуб, думая, что он золотой. Женщина добавила, что по-украински умоляла мучителей не трогать ее, но солдат это не остановило — они пригрозили ей дальнейшей расправой, если женщина будет распространяться об издевательствах.

До этого официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство собирает данные о преступлениях украинских войск в Курской области во время оккупации приграничных территорий.

Ранее Генпрокуратура заявила, что уже осуждены 79 участников нападения на Курскую область.