ТАСС: жители Курской области пробирались домой по тайным тропам и были ранены

Некоторые жители Курской области пробирались домой в приграничье Курской области по тайным тропам и получали ранения. Об этом ТАСС сообщил командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным «Мирон».

По его словам, как правило, мирные жители приграничья пытались вернуться домой, минуя военных, но получали травмы от мин и взрывчатых веществ.

Мирон отметил, что сейчас военнослужащие взвода стараются найти все тайные тропы и пути проезда, чтобы выставить на них пропускные пункты.

Также сапер сообщил, что бойцы подразделения «Барс-Курск» находят замаскированные под мусор взрывные устройства на освобожденной части приграничья Курской области.

До этого стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины потеряли в Курской области технику НАТО общей стоимостью $2,7 млрд.

Накануне в российских силовых структурах рассказали, что военные ВС РФ продолжают выбивать противника из села Гуево и хутора Олешня в Курской области. Тех украинцев, которые отказываются сложить оружие, уничтожают. По данным силовиков, таких бойцов ВСУ много, поскольку командование, не жалея личный состав, «пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории».

Ранее украинские пленные рассказали о планах ВСУ отступить из Курской области.