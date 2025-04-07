Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о тайных тропах россиян в Курской области

ТАСС: жители Курской области пробирались домой по тайным тропам и были ранены
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Некоторые жители Курской области пробирались домой в приграничье Курской области по тайным тропам и получали ранения. Об этом ТАСС сообщил командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным «Мирон».

По его словам, как правило, мирные жители приграничья пытались вернуться домой, минуя военных, но получали травмы от мин и взрывчатых веществ.

Мирон отметил, что сейчас военнослужащие взвода стараются найти все тайные тропы и пути проезда, чтобы выставить на них пропускные пункты.

Также сапер сообщил, что бойцы подразделения «Барс-Курск» находят замаскированные под мусор взрывные устройства на освобожденной части приграничья Курской области.

До этого стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины потеряли в Курской области технику НАТО общей стоимостью $2,7 млрд.

Накануне в российских силовых структурах рассказали, что военные ВС РФ продолжают выбивать противника из села Гуево и хутора Олешня в Курской области. Тех украинцев, которые отказываются сложить оружие, уничтожают. По данным силовиков, таких бойцов ВСУ много, поскольку командование, не жалея личный состав, «пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории».

Ранее украинские пленные рассказали о планах ВСУ отступить из Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами