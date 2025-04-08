На Украине потерпел катастрофу подаренный Великобританией многоцелевой военный вертолет Sea King. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

Инцидент произошел еще 22 февраля, но о нем стало известно лишь недавно. По имеющимся сведениям, вертолет перевернулся при взлете. Члены экипажа выжили, но получили различные травмы.

20 марта сообщалось, что правительство Великобритании отклонило требование президента России Владимира Путина к союзникам Украины приостановить поставки оружия Киеву на время перемирия.

19 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что королевство и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок вооружений Украине. По его словам, Лондон хочет поставить Украину в максимально сильное положение в экономическом и военном плане.

Ранее Стармер призвал не ждать мирного соглашения и поставлять Украине оружие.