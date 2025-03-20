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Великобритания отвергла требование России приостановить военную помощь Украине

Пресс-секретарь премьера Британии: Лондон продолжит поставки оружия Киеву
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Frank Augstein/AP

Правительство Великобритании отклонило требование президента России Владимира Путина к союзникам Украины приостановить поставки оружия Киеву на время перемирия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря британского премьер-министра Дэйва Пареса.

«Мы всегда будем продолжать поддерживать Украину в военном отношении. Это применимо «во всех сценариях», — сказал Парес журналистам, отвечая на вопрос, может ли Великобритания согласиться с призывом России прекратить поставки военной помощи Украине.

18 марта российский президент Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что ключевым условием для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине должно стать полное прекращение помощи Киеву.

Он также добавил, что для предотвращения эскалации необходимо полное прекращение предоставления разведывательных данных ВСУ.

Ранее сообщалось, что Лондон и Брюссель хотят ускорить поставки оружия Киеву.

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