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Стармер призвал не ждать мирного соглашения и поставлять Украине оружие

Премьер Стармер: было бы ошибкой считать, что Украине больше не нужна помощь
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Phil Noble/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что было бы большой ошибкой полагать, что Украине больше не нужна помощь, поскольку мирное соглашение неизбежно. Его слова приводит The Guardian.

Он призвал поставить Украину в максимально сильное положение перед возможными переговорами.

«Мы не знаем, будет ли заключено соглашение. Бои продолжаются, и было бы большой ошибкой думать, что все, что нам нужно делать, — это ждать соглашения», — сказал Стармер.

По его словам, необходимо быть уверенным в том, что если украинцы решат продолжить конфликт, то будут находиться «в сильнейшей позиции».

До этого Кир Стармер заявил, что не хочет втягивать Великобританию в конфликт с Россией. При этом британский премьер подчеркнул, что планирует продолжать работать с администрацией президента США Дональда Трампа над гарантиями безопасности для Украины.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что Европе грозит «реальная опасность».

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