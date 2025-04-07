Двое украинцев восемь дней ходили по горам, пытаясь сбежать от мобилизации

Украинцы восемь дней шли по Карпатам, пытаясь сбежать от мобилизации в Румынию

Двое мужчин восемь дней шли по Карпатам на западе Украины, пытаясь пересечь границу с Румынией. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«28-летний житель Шепетовки (Хмельницкая область) и 30-летний житель села Новоселовка (Запорожская область) признались, что хотели незаконно перейти украинско-румынскую границу», — говорится в сообщении.

После долгих хождений по горам мужчины попали в снежную бурю и вынуждены обратиться за помощью. Пострадавших доставили в больницу с обморожением первой степени.

В январе также сообщалось, что пять граждан Украины, заблудившись, более 11 дней провели в заснеженных горах Румынии. Украинцы связались со спасателями лишь тогда, когда у них закончилась еда и они, потеряв ориентировку, стали ходить по кругу.

26 декабря сообщалось, что румынские спасатели в ходе поисковой операции смогли разыскать трех граждан Украины, заблудившихся в горах из-за сильного ветра и снегопада.

А в сентябре стало известно, что блогер из Киева Паша Бумчик сбежал в Румынию через горы Карпаты после того, как получил повестку из военкомата.

Ранее украинцы нелегально пересекли границу Украины, оказались в Румынии и сняли видео.